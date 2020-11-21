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ANKARA

Ankara haberleri: İki çocuğunun annesini tüfekle başından vurdu, sonra oturup ağladı

İki çocuğunun annesini tüfekle başından vurdu, sonra oturup ağladı

Başkent'te hakkında birçok suçtan kaydı bulunan kişi, tartıştığı iki çocuk annesi eşini tüfekle başından vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli koca ise eşinin başında ağlarken bulundu ardından gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Birçok suçtan kaydı bulunan kişi, tartıştığı iki çocuk annesi eşini tüfekle başından vurdu.
Birçok suçtan kaydı bulunan kişi, tartıştığı iki çocuk annesi eşini tüfekle başından vurdu.

Olay, gece yarısı Ankara'nın Keçiören ilçesi, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. U.M.E ile eşi B.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine U.M.E. çocuklarının annesi olan B.E.'yi tüfekle başından vurdu. Apartman sakinleri silah sesleri üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine ve emniyete ihbarda bulundu.

TÜFEKLE VURDUĞU EŞİNİN BAŞINDA AĞLADI

  • İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.M.E.'yi tüfekle birlikte yaralı eşinin başında ağlarken buldu. Yaralı B.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Ameliyata alınan B.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Zanlı U.M.E. ise suç aleti tüfekle birlikte Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DHA
Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli koca ise eşinin başında ağlarken bulundu ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden U.M.E.'nin kasten adam yaralamadan 9, kişilerin huzur ve sükununu bozma, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından ise çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi.

Çiftin iki çocuğun ise köyde bulunan babaannelerinin yanında olduğu öğrenildi.

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