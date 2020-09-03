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Ankara hava durumu: Ankara Valisi Vasip Şahin'den sıcak hava uyarısı

Ankara Valisi Vasip Şahin'den sıcak hava uyarısı

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bazı illerde uyarıları da beraberinde getirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 8-12 derece yükselmesinin beklendiği belirterek sıcak çarpmasına karşı uyarıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

Sıcak çarpmalarına karşı uyarı

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesinin beklendiğini aktaran Vali Şahin, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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