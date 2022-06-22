Ankara Haymana’yı sel vurdu, hayvanlar telef oldu: Böyle bir şey daha görmedim Ankara’nın Haymana ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle birçok ev ve ahır sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu. Sarıdeğirmen Mahalle Muhtarı Kurtuluş Yörür, "Öğle saatlerinde yaklaşık 1, 1.5 saat boyunca şiddetli bir şekilde yağan yağmur mahallemizde ciddi zararlara yol açtı. Ekili arazilerimizde zarar büyük, yine 14 küçükbaş hayvan telef oldu. Ben böyle bir yağış daha görmedim" dedi.

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