Ankara için sıkı pazarlık

CHP ile yapılması planlanan ittifaka İYİ Parti’li bazı isimler karşı çıksa da Genel Merkez’de pazarlığı sıkı tutmak için hesaplar yapılıyor. Özellikle Ankara’yı bu seçimde kendi partisine geçirmek isteyen İYİ Parti bu konuda ısrarlı davranacak. Partide ancak Kılıçdaroğlu’nun gitmesi durumunda Ankara’nın kendilerine verilebileceği düşüncesi hakim. Öte yandan İstanbul için de İmamoğlu’nun İYİ Parti’ye teklif götürdüğü belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu ‘Siz İstanbul’da beni destekleyin. 2028’de Cumhurbaşkanı adayı ben olayım. Ankara da sizin olsun’ önerisinde bulundu. CHP’de Genel Başkanlık koltuğuna İmamoğlu’nun adayı Özgür Özel’in oturması durumunda, Ankara’nın İYİ Parti’ye verilebileceği kaydediliyor.