Gündem Ankara Kahramankazanda fabrika yangını İki yaralı
ANKARA

Ankara Kahramankazan'da fabrika yangını: İki yaralı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ankara Kahramankazanda fabrika yangını: İki yaralı
Patlamanın şiddetiyle, fabrikada göçük oluştu.

Kahramankazan Saraykent Sanayi Sitesi’ndeki 3 katlı fabrikada saat 21.48’te henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi.

Patlama sonucu yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle, fabrikada göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri de hasar gördü.

“Yangına itfaiye ekiplerimiz anında müdahale ederek kontrol altına aldı”

Otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı: Kazada beş kişi yaralandı
GÜNDEM
Otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı: Kazada beş kişi yaralandı

Bursa’da yedi katlı otoparkta yangın: Üç araç kül oldu
GÜNDEM
Bursa’da yedi katlı otoparkta yangın: Üç araç kül oldu

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: Bir ölü dört yaralı
GÜNDEM
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: Bir ölü dört yaralı
Bidena birkötü haber daha

Biden'a bir
kötü haber daha

​Devlete ait yeni gizli belgeler bulundu.
Dünyayı tedirgineden tehdit

Dünyayı tedirgin
eden tehdit

​Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek.
Polisten kaçıpdehşet saçtı

Polisten kaçıp
dehşet saçtı

​Araçtaki bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

​Üreten Türkiye'ye 250 milyarlık kaynak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü mesajı.

​İmamoğlu ve avukatları kendi reddettikleri hakimi göklere çıkarıyorlar.

​Avrupa'da sağlık sistemi alarm veriyor.

​Rusya ve Ukrayna Ankara'da anlaştı.

​Bakan Varank Silikon Vadisi'ne gitti.

​Denetim için müfettişler devrede.

​Bombacıyı hangi ülkeye kaçırdınız?

​Ağaçlar devrildi yollar göle döndü.

​Prensin kitabı ilk gün 400 bin sattı.

​Kızılay yayınlarıyla da ruhları iyileştirecek.
Memur ve emekli maaş artışları yasalaştı

Memur ve emekli maaş artışları yasalaştı

​​TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Zirvede Fenerbahçe var

Zirvede Fenerbahçe var

TFF, kulüplerin harcama limitlerini resmi sitesinden açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.