Ankara Kahramankazan'da fabrika yangını: İki yaralı

Kahramankazan Saraykent Sanayi Sitesi’ndeki 3 katlı fabrikada saat 21.48’te henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi.

Patlama sonucu yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle, fabrikada göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri de hasar gördü.

“Yangına itfaiye ekiplerimiz anında müdahale ederek kontrol altına aldı”

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