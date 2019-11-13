Ankara Kalesi’ne ücretsiz otopark

Ankara’nın tarihi mekânlarından birisi olan Ankara Kalesi’ndeki trafik sorununa Altındağ Belediyesi tarafından neşter vuruldu. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yapılan iş birliğiyle Kale’deki etkinliklere gelen ziyaretçiler için ücretsiz otopark hizmeti hayata geçirildi.

Eğitimin devam etmediği eski adıyla Ulus İlk Meclis Ortaokulu’nun bahçesinde haftanın 7 günü otopark olarak hizmet verilirken, Yeni Hayat İlkokulu’nun bahçesi ise hafta sonları otoparka dönüşüyor. Toplamda 250 araç kapasiteli ve sabah 09.00-19.00 arasında hizmet veren ücretsiz otoparklarla, Ankara Kalesi’nin en büyük problemlerinden birisi olan park sorununun çözüme kavuşması hedefleniyor.

Otopark

‘ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ’

Ankara Kalesi’nde turizmin canlandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bölgedeki esnafımızla sürekli olarak Ankara Kalesi’nin sorunları üzerine istişareler yapıyorduk. Gelinen noktada bölgenin en birinci sorunu olarak karşımıza otopark problemi çıkıyordu. Bu sorunu da çözüme kavuşturmak için okul bahçelerinin otoparka dönüştürülmesi fikri üzerinde yoğunlaştık. Bu kapsamda bölgedeki iki okulun bahçesini otoparka dönüştürdük. Ücretsiz olarak Ankaralılara hizmet verecek olan bu otoparklar toplam 250 araç kapasiteli” dedi.