'Ankara Kuşu' hakim karşısında

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar Oktay Yaşar ile Veli Koçak'ın yargılanmas ına başlandı. Oktay Yaşar, terör örgütü ile irtibatının olmadığını ve göz temasında bile bulunmadığını belirterek, "Bunlar bana yönelik bir kumpastır" dedi. Veli Koçak ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Sanık savunmalarının ardından avukat beyanları ile devam eden duruşmada, Muharrem İnce'nin avukatı davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Muharrem İnce'nin sanıkların üzerine atılı suçtan doğrudan zarar görme ihtimali olmadığı gerekçesiyle, müşteki vekilinin davaya katılma talebini reddetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 22 Şubat 2024'e ertelendi.