Gündem Ankara merkezli 8 ilde Vadi operasyonu 81 kişi gözaltına alındı
ANKARA

Ankara merkezli 8 ilde 'Vadi' operasyonu: 81 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 8 ilde, uyuşturucu satıcısı 131 kişiye yönelik bin 200 polisin katılımı ile düzenlenen 'Vadi' operasyonunda 81 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Ankara merkezli 8 ilde Vadi operasyonu: 81 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına “Vadi” operasyonu: 81 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla 8 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. “Vadi” isimli operasyonda ev ve iş yerleri basılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına “Vadi” operasyonu: 81 gözaltı.
İHA
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına “Vadi” operasyonu: 81 gözaltı.
  • Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu ve ya uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen 131 sokak satıcısının kimliğini ve ikamet ettikleri tespit eden ekipler, 8 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda 80 ayrı delillendirme çalışması yaptı. Bu çalışmaların ardından satıcılarla irtibatlı 156 kişi hakkında yasal işlem yapılırken bunlardan 36 kişi tutuklandı.

Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına “Vadi” operasyonu: 81 gözaltı.
İHA
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına “Vadi” operasyonu: 81 gözaltı.

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Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 kişi için gözaltı kararı verildi

8 ilde eş zamanlı “Vadi” operasyonunda 81 kişi gözaltına alındı

Daha önce sokak satıcılarının irtibatlı olduğu kişilere yönelik operasyon yapan ekipler, daha sonra da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. İçlerinden daha önceden 27’si tutuklanan 131 şüpheliye yapılan operasyonda 104 kişiye yönelik Ankara merkezli İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Batman, Elazığ, Adıyaman ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 128 adrese 256 ekip 1200 personel ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla sabah saatlerinde “Vadi” operasyonunu düzenleyen Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 81 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına “Vadi” operasyonu: 81 gözaltı.
İHA
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına “Vadi” operasyonu: 81 gözaltı.

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Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan çalışmalar ve operasyonlarda ekipler, 1989 gram eroin, 33 gram kokain, 4 kg metamfetamin, 30 kg esrar ve skunk maddesi, 50 kg bonzai, 2837 adet extazy hap, 45 gram extazy hap tozu, 1890 adet captagon, satışı yeşil reçeteye tabi 7 adet lyrica, 14 adet suboxone, 15 adet regapen, 5 adet hassas terazi, uyuşturucudan elde edilen 35 bin 865 lira, 1200 dolar, 300 euro, 11 adet cep telefonu, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan kimyasal ilaç ve paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

  • Öte yandan baskın yapılan evlerden birinde, PKK terör örgütüne yönelik örgütsel dökümanlar ve Selahattin Demirtaş’ın yazdığı bir kitap da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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