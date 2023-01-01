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Ankara merkezli dört ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Sekiz şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

11:04 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 4 ilde örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.


Mahrem kişilerin kullandığı hatlardan arandıkları tespit edildi

Operasyonda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin, mahrem kişilerin kullandığı değerlendirilen operasyonel ankesörlü veya sabit hatlardan arandıkları tespit edildi.


Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i yakalandı.


Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.




#Ankara
#FETÖ
#PDY
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