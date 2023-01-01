Ankara merkezli sekiz ilde FETÖ operasyonu: 12 zanlı gözaltına alındı

Mersin’de askeri personel refakatinde Fas uyruklu mültecileri taşıyan otobüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada iki jandarma personelinin şehit olduğu, bir mültecinin de hayatını kaybettiği bildirildi. İki personelin ise kayıp olduğu kazada 33 kişinin de yaralandığı kaydedildi.