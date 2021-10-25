Ankara Şehir Hastanesi'nden 'Rümeysa Berin Şen' açıklaması: 36 saat nöbet tuttuğu için kaza yaptığı iddia ediliyordu Ankara'da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde toprağa verildi. Genç asistanın 36 saat nöbet tuttuğu ve yorgunluktan dolayı kaza yaptığı iddialarına yetkililerden açıklama geldi. Ankara Şehir Hastanesi, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" denildi.



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