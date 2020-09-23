Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'sine tutuklama talebi

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Trakya Üniversitesi İmaret Müzesi Osmanlı'daki dayanışma ve yardımlaşmayı anlatıyor

Edirne'de Trakya Üniversitesince oluşturulan II. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesi, o dönemki sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı anlattı. Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, "Burada çok önemli bilgiler var. İmaretlerin her şeyiyle bir zenginlik olduğunu göstereceğiz.B iz bu müzede, yemek kültürünü Avrupa'ya götürenin aslında bizim olduğumuzu anlatacağız" dedi.