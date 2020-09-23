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Gündem Ankarada sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2sine tutuklama talebi
ANKARA

Ankara son dakika haber: Başkentte ameliyathanedeki sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin 5 gözaltı

Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'sine tutuklama talebi

Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında beş şüpheli gözaltına alındı. Savcı, 5 şüpheliden 2'sinin tutuklamasını talep etti. Sağlık çalışanları saldırıdan kapının arkasına sedyeler koyarak kurtulmuştu.

Haber Merkezi AA
Sağlık çalışanları saldırıdan kapının arkasına sedyeler koyarak kurtulmuştu.
Sağlık çalışanları saldırıdan kapının arkasına sedyeler koyarak kurtulmuştu.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin ardından 3 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e çıktı.

Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
OYNAT 00:27
Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
Ankara Keçiören'de iddiaya göre; silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetti. Şahsın yakınları hastaneyi basınca sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalıştı. Korku dolu anlar böyle görüntülendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Ömer Çelik'ten sağlık çalışanlarına şiddete sert tepki: Ülkenin tüm insanlarına ihanettir
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Ömer Çelik'ten sağlık çalışanlarına şiddete sert tepki: Ülkenin tüm insanlarına ihanettir

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Savcı 2'sinin tutuklanmasını talep etti

Savcı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddet olayına ilişkin soruşturmada, 5 şüpheliden 2'sinin tutuklamasını talep etti.

Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti
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Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti
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