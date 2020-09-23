Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'sine tutuklama talebi

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin ardından 3 kişi daha gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.
Savcı 2'sinin tutuklanmasını talep etti
Savcı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddet olayına ilişkin soruşturmada, 5 şüpheliden 2'sinin tutuklamasını talep etti.