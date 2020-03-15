Gündem Ankara Valiliği o görüntüleri yayanlara tepki gösterdi
ANKARA

Ankara Valiliği o görüntüleri yayanlara tepki gösterdi

Ankara Valiliği, umreden dönen ve gözlem altına alınan vatandaşlar ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntülerin, iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi gösterilmeye çalışıldığını, yurttaki durumun kısa zamanda normale döndürüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği

Ankara Valiliği, umreden dönen ve Gölbaşı'ndaki yurtta gözlem altına alınan vatandaşlarla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

Valiliğin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Umreden ülkemize dönen vatandaşlarımızın karantina merkezine yoğun bir şekilde intikalleri nedeniyle ilk anda oluşan görüntülerin sosyal medyada iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi yaygınlaştırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Ancak durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup, misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş
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Tüm dünyaya hızlıca yayılan koronavirüsle ilgili bilimsel çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiği de vurgulandı.
Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü 15 dakikada tespit eden bir test üretildiği açıklandı.

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