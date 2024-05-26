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Ankara Valiliğinden 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı uyarıda bulundu.

15:08 - 26/05/2024 الأحد
DHA
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Ankara Valiliğinin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bu gece saatlerinden itibaren Ankara'da, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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