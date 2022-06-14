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Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, öğleden sonra kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Valilik,

"Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Foto: Arşiv.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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