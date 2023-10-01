|
Gündem

Ankara Valisi Vasip Şahin hain terör saldırısının düzenlendiği noktada incelemelerde bulundu

Ankara Valisi Vasip Şahin, iki teröristin bombalı saldırı düzenlediği İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde incelemelerde bulundu. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vali Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilmeye çalışılan ve görevli polislerimizin dikkati sayesinde anında müdahale edilerek, faillerinin etkisiz hale getirildiği hain terör saldırısıyla ilgili olarak olay yerinde incelemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.

17:34 . 1/10/2023 воскресенье
AA
Ankara Valisi Vasip Şahin terör saldırısının düzenlendiği noktada incelemelerde bulundu

Ankara Valisi Vasip Şahin terör saldırısının düzenlendiği noktada incelemelerde bulundu

Ankara Valisi Vasip Şahin, iki teröristin bombalı saldırı düzenlediği İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde incelemelerde bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vali Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilmeye çalışılan ve görevli polislerimizin dikkati sayesinde anında müdahale edilerek, faillerinin etkisiz hale getirildiği hain terör saldırısıyla ilgili olarak olay yerinde incelemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.



#Ankara
#Ankara Valisi
#terör saldırısı
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Vasip Şahin
1 час назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor’u farklı yendi: 5-0 | ÖZET