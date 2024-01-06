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Ankara ve İstanbul'u AK Parti alacak

AK Parti’nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara ve İstanbul'da bu seçimi alacaklarını söyledi. İmamoğlu ve Yavaş’ın oylarının her ölçümde biraz daha düştüğüne dikkat çeken Yavuz, "Zaman AK Parti’nin lehine işliyor" dedi.

04:00 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:22 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ali İhsan Yavuz.
Ali İhsan Yavuz.

AK Parti’nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Ankara ve İstanbul’da bu seçimi alacağız” dedi.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun “Anadolu Sohbetleri” etkinliğinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yavuz, şunları söyledi: “Ankara ve İstanbul’da bu seçimi alacağız. (Ekrem İmamoğlu ve (Mansur) Yavaş’ın her ölçüm yaptığımızda oyları biraz daha düşüyor. Zaman AK Parti’nin lehine işliyor.”

ÇOK İYİ ÇALIŞTIK

“Çok iyi bir mutfak çalışması yaptık. 2020 yılından bu yana memnuniyet anketleri yaptık. E-temayül yoklaması yaptık. Cumhurbaşkanımız yüz yüze temayül yaptı. Bu çok değerliydi. Cumhurbaşkanımız herkesle konuştu. Temayüle katılan herkese söz verdi. ‘Sizin tercihlerinizle listeyi yapacağız’ diye vurgu yaptı.”

EKREM İMAMOĞLU PARTİNİN PEŞİNDE

Cumhur İttifakı ortakları ile görüşmeler konusunda ise Yavuz “Geçen dönem HÜDA PAR bizim listelerden seçimlere girdi. Biz Yeniden Refah Partisi’nin de BBP’nin de girmesini arzu etmiştik. Ama böyle olmasının daha iyi olduğunu düşündüler. MHP hariç nihai karara vardığımız noktada değiliz. HÜDA PAR ile daha ileri mesafe aldık, ama bitmiş değil” dedi. CHP’deki gelişmeleri de değerlendiren Yavuz, şöyle konuştu: “İmamoğlu ve Özgür Özel arasında kavga çok net. Seçim akşamı Mansur Yavaş ve İmamoğlu geldi sistemin başına oturdu. Görüntü ‘Partinin sahibi benim’ anlamına geliyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘Buradayım’ çıkışı bize değil, kendi içlerineydi. Bu saatten sonra orada iktidar mücadelesi, genel başkanlık mücadelesi bitmez.”



#AK Parti
#Siyaset
#Yerel seçim
#Ali İhsan Yavuz
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