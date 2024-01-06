Ankara ve İstanbul'u AK Parti alacak

“Çok iyi bir mutfak çalışması yaptık. 2020 yılından bu yana memnuniyet anketleri yaptık. E-temayül yoklaması yaptık. Cumhurbaşkanımız yüz yüze temayül yaptı. Bu çok değerliydi. Cumhurbaşkanımız herkesle konuştu. Temayüle katılan herkese söz verdi. ‘Sizin tercihlerinizle listeyi yapacağız’ diye vurgu yaptı.”

Cumhur İttifakı ortakları ile görüşmeler konusunda ise Yavuz “Geçen dönem HÜDA PAR bizim listelerden seçimlere girdi. Biz Yeniden Refah Partisi’nin de BBP’nin de girmesini arzu etmiştik. Ama böyle olmasının daha iyi olduğunu düşündüler. MHP hariç nihai karara vardığımız noktada değiliz. HÜDA PAR ile daha ileri mesafe aldık, ama bitmiş değil” dedi. CHP’deki gelişmeleri de değerlendiren Yavuz, şöyle konuştu: “İmamoğlu ve Özgür Özel arasında kavga çok net. Seçim akşamı Mansur Yavaş ve İmamoğlu geldi sistemin başına oturdu. Görüntü ‘Partinin sahibi benim’ anlamına geliyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘Buradayım’ çıkışı bize değil, kendi içlerineydi. Bu saatten sonra orada iktidar mücadelesi, genel başkanlık mücadelesi bitmez.”