Ankara'da sağanak etkili oldu.
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.
Başkent'te sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yenimahalle ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pek çok yerde su birikintileri oluştu. Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda su birikti. Elif Ebru Yıldırım yönetimindeki 06 CVY 916 plakalı otomobil ile Kadir Okcan yönetimindeki 06 BHK 827 plakalı otomobil, arızalanarak yolda kaldı.