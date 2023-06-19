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Ankara yine sele teslim: Yollar göle döndü

Ankara'da etkili olan sağanak yağış, önlemler yeterli düzeyde olmadığı için su taşkınlarına neden oldu. Yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

14:15 . 19/06/2023 Pazartesi
DHA
Ankara'da sağanak etkili oldu.

Ankara'da sağanak etkili oldu.

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Başkent'te sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yenimahalle ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pek çok yerde su birikintileri oluştu. Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda su birikti. Elif Ebru Yıldırım yönetimindeki 06 CVY 916 plakalı otomobil ile Kadir Okcan yönetimindeki 06 BHK 827 plakalı otomobil, arızalanarak yolda kaldı.



"Aracım su aldı ve motor arızası verdi"

Elif Ebru Yıldırım, çalıştığı şantiyeye giderken aracının su aldığını belirterek,
"Yolda dengesiz bir su birikintisi vardı. Önümdeki araçlar geçince 'benim aracım da geçer' diye düşündüm; ama geçemedim. Aracım su aldı ve motor arızası verdi"
dedi. 


#Ankara
#sağanak
#Ankara Belediyesi
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