31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin yapılacak propagandaların usul ve esaslarının belirlendiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasak kararlarına göre el ilanları ve broşürlerde Türk bayrağı ve dini ibareler bulunamayacak, toplu taşıma araçlarında her türlü propaganda yasak olacak.