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Ankara'da pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak

Başkent Ankara'da, pazar günü düzenlenecek 88. Büyük Atatürk Koşusu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

12:44 - 21/12/2023 Perşembe
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen koşu, saat 10.30'da Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayacak.


Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz ve Gençlik caddelerinden devam edecek koşu, Anıttepe Spor Park Caddesi'nde son bulacak.


Alteratif yollar tercih edilmeli


Başkentlilere mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları tercih etmeleri ve trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları uyarısında bulunuldu.



#Ankara
#kapalı yol
#trafik
34 dakika önce
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