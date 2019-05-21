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Gündem Ankarada 9 öğretmen için FETÖden gözaltı kararı
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Ankara'da 9 öğretmen için FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara'da 9 öğretmen için FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'ye üye olma suçundan yürütülen soruşturmada, 9 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 öğretmenden 5'i gözaltına alındı.

5'İ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 9 öğretmenin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildiği bildirildi. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan öğretmenlere yönelik düzenlenen operasyonda 5'inin gözaltına alındığı belirtildi. Diğer öğretmenlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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