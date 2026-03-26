Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da akran zorbalığı: Önünü kestikleri çocuğu kemer ve sopayla darbettiler

21:2626/03/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ankara'da bir grup çocuk, sokak ortasında önünü kestikleri başka bir çocuğa saldırdı. Çocuğun akranları tarafından kemer ve sopayla darbedilmesi ile ilgili olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alınırken

Ankara’da bir çocuğun sokak ortasında bir grup çocuk tarafından kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Polatlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup çocuk, önünü kestikleri başka bir çocuğa henüz bilinmeyen sebeple saldırdı. Çocuğun akranları tarafından kemer ve sopayla darbedilmesi ile ilgili olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, darbedilen çocuğun çığlık attığı ve kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı. Ekipler, görüntülerin sanal medya üzerinden yayılmasının ardından soruşturma başlattı. Görüntülerden kimlikleri belirlenen şüpheliler F.C.B. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



#Ankara
#Darp
#Akran
#Zorbalık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
