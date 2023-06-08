Ankara'da apartmanda yangın: Bir kişi hayatını kaybetti 4 kişi dumandan etkilendi

Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde 10 katlı Binnur apartmanında Fatma Akbıyık'ın kızı ile birlikte oturduğu 5'inci kattaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler üst kattaki daireye de sıçradı. Binanın büyük bir bölümü de dumanla kaplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.