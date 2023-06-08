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Ankara'da apartmanda yangın: Bir kişi hayatını kaybetti 4 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangında 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi.

14:43 . 8/06/2023 Perşembe
DHA
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde 10 katlı Binnur apartmanında Fatma Akbıyık'ın kızı ile birlikte oturduğu 5'inci kattaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler üst kattaki daireye de sıçradı. Binanın büyük bir bölümü de dumanla kaplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, rahatsızlığı nedeniyle yatağı bağımlı yaşayan Fatma Akbıyık hayatını kaybetti, dumandan etkilenen kızı ve üst kattaki 3 kişiye ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

#Ankara
#Yenimahalle
#Demetevler Mahallesi
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