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ANKARA

Ankara'da Aselsan personelini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı var

Aselsan personelini taşıyan minibüse yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü, 8 yaralı var

Ankara'da Aselsan personelini taşıyan minibüse yolcu otobüsü çarptı. Kazanın etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarına devrilen münibüsteki 17 yolcudan 1’i hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi İHA
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Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Ankara Çevreyolu üzeri Yaşamkent mevkisinde meydana geldi.

Furkan İ. idaresindeki Edirne’den Hatay’a giden 31 AVZ 72 plakalı yolcu otobüsü, Ankara Çevreyolu Gölbaşı istikametinde ilerlerken Aselsan personelini taşıyan Ramazan K. kontrolündeki 06 C 6968 plakalı minibüse yolun orta şeridinde arkadan çarptı.

1 ÖLÜ 8 YARALI VAR

Kazanın etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarına devrilen münibüsteki 17 yolcudan, Birol Üneşi (39) hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Polis, kazaya ilişkin yaptığı inceleme kapsamında yolcu otobüsünün sürücüsünü ifadesi alınmak üzere gözaltına alarak karakola götürdü. Kaza yapan yolcu otobüsünde ölen ya da yaralanan olmazken otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Otobüste bulunan yolcular ise kaza mahalline gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Düğün minibüsünde lastik dehşeti: 3’ü ağır 12 yaralı var!
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında meydana geldi.
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İstanbul’dan Van’a düğüne giden yolcuları taşıyan İbrahim T. idaresindeki 34 BC 8232 plakalı Ankara istikametine ilerleyen minibüsün sağ arka lastiği patladı.
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Lastiği patlayan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpmasının ardından taklalar atarak ters döndü.
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Kazanın şiddetiyle minibüste bulunan yolculardan 3’ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
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Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan İhsan T. ve Salih Kayra T. Ankara Şehir Hastanesi’ne, Elife T. ise Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülürken diğer yaralılar ise Kızılcahamam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Kaza nedeniyle polis ekipleri otoyolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapattı. Uzun kuyrukların oluştuğu otoyolda araçlarının içerisinde bekleyen vatandaşlar, bayram tatilinin yoğunluğunun ve sürücülerin dikkatsiz araç kullanmalarını eleştirdi.
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Ayrıca polis ekiplerinin yolu kapatmasının ardından oluşan araç kuyruğu bir kazaya daha neden oldu. Hızını alamayan bir sürücü önündeki araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken polis, iki kazaya da ilişkin inceleme başlattı.
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Düğün minibüsünde lastik dehşeti: 3’ü ağır 12 yaralı var!
İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüsün arka lastiği seyir halindeyken patlayınca takla attı. Ankara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında meydana gelen olayda minibüsteki 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle polis ekipleri otoyolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapattı.
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