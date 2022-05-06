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ANKARA

Ankara’da başıboş köpek dehşeti: Sekizi birden yolda yürüyen genç kıza saldırdı

Ankara’nın Gölbaşı içerisinde sekiz başıboş köpek yoldan geçen bir genç kıza saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kızı ise yoldan otomobili ile geçen bir vatandaş korna çalarak kurtardı.

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Haber Merkezi İHA
Ankara’da başıboş köpek dehşeti: Sekizi birden yolda yürüyen genç kıza saldırdı
​Ankara’da başıboş köpek dehşeti

Olay, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, bir genç kız sokakta yürüdüğü esnada sekiz başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

KORNA ÇALARAK UZAKLAŞTIRDI

Genç kız, korkudan ellerindeki poşetleri yere atarak uzaklaşmak istedi.

  • Köpeklerin genç kızın uzaklaşmasına izin vermediği görülürken, yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü korna çalarak köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı.

Bölgedeki bir vatandaş da köpekleri korkutmak için eline sopa alarak koştu. Köpekler genç kızın peşini bırakarak kendileri için kurulan kulübeye doğru koştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan genç kız son anda kurtuldu
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Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan genç kız son anda kurtuldu
Ankara'nın Gölbaşı içerisinde sekiz başıboş köpek yoldan geçen bir genç kıza saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kızı ise yoldan otomobili ile geçen bir vatandaş korna çalarak kurtardı.

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