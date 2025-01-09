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Ankara'da binanın kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük

Ankara'da binanın kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük

12:539/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
DHA
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Göçük altında kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Göçük altında kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde inşaat halindeki binanın kanalizasyon bağlantısı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğerini kurtarma çalışmaları sürüyor.

Polatlı'daki olay, öğle saatlerinde Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta, inşaatı tamamlanan binanın önünde meydana geldi. Özel firma tarafından binaya kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında göçük oldu. 2 işçi göçük altında kaldı. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlattı. İşçilerden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

#Ankara
#Göçük
#Polatlı

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