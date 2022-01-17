Ankara'da bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan 'doğum koçu' skandalında korkunç iddialar

Ankara'da geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde iddiaya göre 41 haftalık hamile olan Ö.G'nin evde doğum sancıları başladı. 'Doğum koçu' tarafından gerçekleştirilen doğum sırasında bebeğin, başı önde olması gerekirken, ayaklarının önden geldiği görüldü. Ters doğum (makat doğum) nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Anne Ö.G., eve gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemede, doğumun ters gerçekleştiği ve bebeğin doğum kanalında kaldığı tespit edildi.

BEBEK OKSİJENSİZ KALDI

Anne Ö.G., ameliyata alınırken, doğum sırasında bebeğin uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Evde 'doğum koçu' tarafından gerçekleştirilen doğum sırasında bebeğin önce bacaklarının hareket ettiği; ancak daha sonra morarmaya başladığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği öğrenildi.

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'DOĞUM KOÇLUĞU' TARTIŞMASI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaşanan korkunç durum tepkileri de beraberinde getirdi. Uzmanlar doğum koçluğu gibi "sosyal medya" trendlerinin suistimallere yol açtığını ve anne bebek hayatının güvenliğini tehdit eder hale geldiğini belirtti.

'DOĞUMA CANLI BAĞLANDI' İDDİASI

Ankara'da bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yeni iddialar da ortaya çıktı. Haberde bahsi geçen doğum koçunun yazar ve yoga eğitmeni Çetin Çetintaş tarafından atanan Ceyda Saltadalmış olduğu öne sürüldü. Ceyda Saltadalmış isimli kadının, doğum başlayınca online olarak bağlanarak anneyi yönlendirmeye çalıştığı iddia edildi.

DOKTORA HİÇ GİTMEDİ

Yine iddiaya göre anne Ö.G. hamilelik süreci boyunca Çetin Çetintaş'ın yönlendirmelerine göre hareket etti. Öyle ki Çetintaş'ın belirtmesi üzerine anne, gebelik süreci boyunca doktora gitmedi. Hatta koronavirüs aşısı bile yaptırmadı.

GÜNDEM Evde 'doğum koçuyla' yapılan doğum ölümle bitti

'DOĞUM KOÇLUĞU DİYE BİR MESLEK YOK'

DOĞASINDA Doğum Derneği Başkanı, Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydan Biri, doğum koçluğunun Türkiye’de bir meslek olarak tanımlanmadığını belirterek uyarılarda bulundu. Biri, “Buna rağmen bazı kurum ve kişilerin doğum koçluğu eğitim programları uyguladıkları ve eğitime katılan kişilerin belge ile yetkilendikleri görülmektedir.

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TÜRKİYE DOĞUM KOÇLUĞUNA İHTİYAÇ YOK

Anneyi doğumda desteklemeyi amaç edinen bu eğitimler iyi niyetle yapılıyor bile olsa bir meslek ya da iş olarak faaliyet alanı bulmasının koşulları net olmalıdır, ki Türkiye’de doğum koçuna ihtiyaç var mıdır? Varsa da bu eğitimlere kimlerin katılacağı, ne içerikte eğitim verilmesi gerektiği, sağlık otoriteleri tarafından belirlenmelidir.

Hiçbir sağlık bilgisi olmayan kişilerin, aldığı kısa bir eğitimden sonra doğum yaptıracak kadar cüretkâr olması kabul edilemez.

Sosyal medya aracılığı ile reklam yapıp belirli ücret karşılığında, ‘doğum koçu’ sıfatıyla anne yanında doğuma giren bu kişilerin resmi kayıtları dahi yok. Anne-bebek için en iyi sonuçlar doktorun ve ebenin birlikte çalıştığı, doğum koşullarının en iyi şekilde planladığı hastane ortamlarında gerçekleşmelidir” uyarısında bulunuyor.