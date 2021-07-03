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ANKARA

Ankara'da büyük operasyon: Roma ve Bizans dönemine ait 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1016 sikke, metal at heykeli, yüzük ve iki obje ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Ankarada büyük operasyon: Roma ve Bizans dönemine ait 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi
Ankara'da düzenlenen operasyonda 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, M.K. ve M.K'nin ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisine ulaşıldı.

Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, söz konusu kişiler yakalanırken, araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1016 sikke, birer metal at heykeli ve yüzük ile iki obje olmak üzere toplam 1020 tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu, zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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