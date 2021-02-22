Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

Başkent’te terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 21 şahıstan 14’ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, haklarında istihbari bilgiler bulunan 21 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari 7 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.