Düğün minibüsünde lastik dehşeti: 3’ü ağır 12 yaralı var!

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında meydana geldi.

İstanbul’dan Van’a düğüne giden yolcuları taşıyan İbrahim T. idaresindeki 34 BC 8232 plakalı Ankara istikametine ilerleyen minibüsün sağ arka lastiği patladı.

3'Ü AĞIR 12 YARALI

Lastiği patlayan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpmasının ardından taklalar atarak ters döndü. Kazanın şiddetiyle minibüste bulunan yolculardan 3’ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

34 BC 82 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu bariyere çarparak takla attı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan İhsan T. ve Salih Kayra T. Ankara Şehir Hastanesi’ne, Elife T. ise Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülürken diğer yaralılar ise Kızılcahamam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hurda yığınına dönen minibüsün sürücü İbrahim Teymur ile aynı aileden 11 kişi yaralandı.

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BİR SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle polis ekipleri otoyolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapattı. Uzun kuyrukların oluştuğu otoyolda araçlarının içerisinde bekleyen vatandaşlar, bayram tatilinin yoğunluğunun ve sürücülerin dikkatsiz araç kullanmalarını eleştirdi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Ayrıca polis ekiplerinin yolu kapatmasının ardından oluşan araç kuyruğu bir kazaya daha neden oldu. Hızını alamayan bir sürücü önündeki araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken polis, iki kazaya da ilişkin inceleme başlattı.