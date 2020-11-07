Ankara'da eşi ve iki çocuğunu silahla öldüren şüpheli yakalandı Ankara'da baba cinneti: Eşi ve iki çocuğunu silahla öldürdü Ankara’nın Keçiören ilçesinde oğlu ile yaşadığı tartışma sonrasında cinnet getiren bir baba, eşini, kızını ve oğlunu silahla vurarak öldürdü. Olaydan yarım saat sonra Yunus polisleri tarafından yakalanan Adem Ö, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Haber Merkezi 07 Kasım 2020, 07:40 Son Güncelleme: 07 Kasım 2020, 07:44 AA