Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ankarada baba cinneti Eşi ve iki çocuğunu silahla öldürdü
ANKARA

Ankara'da eşi ve iki çocuğunu silahla öldüren şüpheli yakalandı

Ankara'da baba cinneti: Eşi ve iki çocuğunu silahla öldürdü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde oğlu ile yaşadığı tartışma sonrasında cinnet getiren bir baba, eşini, kızını ve oğlunu silahla vurarak öldürdü. Olaydan yarım saat sonra Yunus polisleri tarafından yakalanan Adem Ö, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Haber Merkezi AA
Ankara'da eşi ve iki çocuğunu silahla öldüren şüpheli yakalandı.
Ankara'da eşi ve iki çocuğunu silahla öldüren şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlum'daki bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti. Savcılık talimatıyla kapıyı kırarak içeri giren polis, evde 3 kişiyi başından vurulmuş halde buldu.

Yapılan incelemede 3 kişinin de öldüğü belirlendi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

YARIM SAAT SONRA YAKALANDI

Görgü tanıklarının beyanları üzerine, kısa süre önce evden ayrıldığı öğrenilen Adem Ö'nün yaklanması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık yarım saat sonra Yunus polisleri tarafından yakalanan Adem Ö, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

OĞLU İLE TARTIŞIYORMUŞ

Katil zanlısı Adem Ö'nün ilk beyanında, oğlu Selahattin Ö'nün Kovid-19 nedeniyle cezaevinden tahliye edildikten sonra aynı evde yaşamaya başladıklarını söylediği, zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını ifade ettiği öğrenildi.

Yaşanan son tartışmada Selahattin Ö'nün kendisini darbettiğini öne süren Adem Ö, temin ettiği ruhsatsız silahıyla oğlu Selahattin Ö, eşi Nefik Ö. ve kızı Seher Ö'yü vurarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Fransa'da Türk dükkanına ırkçı saldırı
DÜNYA
Fransa'da Türk dükkanına ırkçı saldırı

PKK’nın kaçırdığı çocukların isimleri ajandada
GÜNDEM
PKK’nın kaçırdığı çocukların isimleri ajandada
Abone Ol Google News
Ankaradababa cinneti

Ankara'da
baba cinneti

Eşi ve iki çocuğunu silahla öldürdü.
300 delegeyedoğru ilerliyoruz

300 delegeye
doğru ilerliyoruz

​Joe Biden'dan yeni seçim açıklaması.
Merkezdegörev değişikliği

Merkez'de
görev değişikliği

​TCMB'nin yeni başkanı Naci Ağbal oldu.
Bir köy<br>küle döndü

Bir köy
küle döndü

​Kastamonu'nda korkutan yangın.
Başkan olduğunu<br>açıklamamalı

Başkan olduğunu
açıklamamalı

​ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden'a çağrı..
Tam bir cinnet hali

Tam bir cinnet hali

​Fransa ev basıp 10 yaşındaki çocukları gözaltına aldı.

Suçu Türkiye’ye yakın olması mı?

Suçu Türkiye’ye yakın olması mı?

​Kosova Cumhurbaşkanı Taçi FETÖ'yü sildi, tasfiye edildi.
İş dünyası <br>gelecekten umutlu

İş dünyası
gelecekten umutlu

Salgınla ortaya çıkan belirsizlik silinmeye başladı.
Yetki yok <br>vicdan da mı yok?

Yetki yok
vicdan da mı yok?

Belediye başkanlarına vatandaşlardan tepki.
CHP ve İYİ Parti <br>yine hayır dedi

CHP ve İYİ Parti
yine hayır dedi

​Şadi Yazıcı'dan 'deprem projesine' hayır oyu verenlere tepki.
Amerika kaos devletleri

Amerika kaos devletleri

​Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı.
PKK'nın kaçırdığı<br>çocukların isimleri ajandada

PKK'nın kaçırdığı
çocukların isimleri ajandada

​HDP binasında ele geçirildi.
Jandarmadaki mahrem<br>yapı çökertildi

Jandarmadaki mahrem
yapı çökertildi

​Gözaltına alınanlar arasında Alparslan Kuytul'un yeğeni de var.
Çatıdan deste deste <br>dolar çıktı

Çatıdan deste deste
dolar çıktı

​Otel sahibi 2 ay boyunca kasasını kontrol etmedi.
Korkutan sayı

Korkutan sayı

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Asla vazgeçmeyeceğim

Asla vazgeçmeyeceğim

Oy sayımı devam ederken Trump'tan yeni mesaj.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.