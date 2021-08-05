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ANKARA

Ankara'da feci kaza: Otomobilden zorla indirildi talihsiz şekilde can verdi

Ankara'da yolun ortasında zorla indirilen kadın, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Ankarada feci kaza: Otomobilden zorla indirildi talihsiz şekilde can verdi
Otomobilden zorla indirilen kadın, bir başka otomobilin çarpmasıyla can verdi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ankara'nın Mamak içlesi Kayaş mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Yolu üzerinde Kırıkkale yönüne giden siyah renkli lüks otomobil, yolun sol şeridinde durdu. Duran araçtan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın zorla indirildi.

Kaldırıma geçmek isteyen kadına o esnada Muhammed Doğukan Kildaş yönetimindeki 06 HA 774 plakalı otomobil çarptı.

DHA

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Muhammed Doğukan Kildaş gözaltına alındı. Aday sürücü olan Kildaş'ın 0.32 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyet ekiplerinin kadının indiği aracı ve sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

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