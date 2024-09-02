Ankara'da feci olay: İnşaat iskelesi çöktü 3 işçi hayatını kaybetti

Ankara - Sincan
Olay, öğle saatlerinde Töre kent Mahallesi'nde 16 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi.
İşçiler, 12'nci katta dış cephe boyası yaptığı sırada iskele kırılarak, bir kısmı çöktü.
Ölen işçilerin kimlikleri belli oldu
Ölen işçilerin kimlikleri belli oldu
Çöken kısımda çalışan inşaat işçileri Volkan (34) ve Çetin Buru (39) kardeşler ile kuzenleri Mertcan Buru (27) yere düştü.
Volkan ve Çetin Buru'nun hayatını kaybettikleri belirlendi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mertcan Buru da ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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36 dakika önce