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Ankara'da feci olay: İnşaat iskelesi çöktü 3 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 12'nci kattan düşen 2'si kardeş, 3 işçi hayatını kaybetti. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17:24 - 2/09/2024 Pazartesi
DHA
Ankara - Sincan
Ankara - Sincan
Olay, öğle saatlerinde Töre kent Mahallesi'nde 16 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi.
İşçiler, 12'nci katta dış cephe boyası yaptığı sırada iskele kırılarak, bir kısmı çöktü.

Ölen işçilerin kimlikleri belli oldu

Çöken kısımda çalışan inşaat işçileri Volkan (34) ve Çetin Buru (39) kardeşler ile kuzenleri Mertcan Buru (27) yere düştü.
Volkan ve Çetin Buru'nun hayatını kaybettikleri belirlendi.


Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mertcan Buru da ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Ankara
#sağlık ekipleri
#emniyet
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