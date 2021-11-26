Ankara'da FETÖ operasyonu: 36 şüpheli gözaltında

Dünya

Koronavirüsün yeni varyantı korkuttu: İngiltere altı Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek

İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'da görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde "kırmızı listeye" aldı.