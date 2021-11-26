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ANKARA

Ankara'da FETÖ operasyonu: 36 şüpheli gözaltında

Ankara merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 12'si avukat ve avukat stajyeri olan toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi DHA
Ankarada FETÖ operasyonu: 36 şüpheli gözaltında
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Ankara merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 12'si avukat ve avukat stajyeri olan toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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