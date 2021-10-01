Ankara'da FETÖ operasyonu: Astsubaylık sınavı soruları çalan 12 kişi gözaltında

Ekonomi

Elektrikli araçta önemli gelişme: 15 dakika ile dünyanın en hızlısı olacak

Elektrikli araçların en büyük handikaplarından biri olan şarj etme sürelerine çözüm getirdiğini açıklayan İsviçreli teknoloji şirketi ABB, normalde saatler alan şarj sürelerinin en büyük bataryaya sahip araçlarda bile 15 dakikaya indirgendiğini belirtti. Sene sonundan itibaren sistemin Avrupa'daki şarj istasyonlarına yerleştirilmeye başlanacağını açıklayan firma, şarj ünitesinin 3 dakikadan az bir sürede 100 kilometrelik bir menzil için gereken enerjiyi araçlara yükleyeceğini belirtti.