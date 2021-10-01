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ANKARA

Ankara'da FETÖ operasyonu: Astsubaylık sınavı soruları çalan 12 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "2012 Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturmasında 12 kişi için gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen kişiler soruları önceden ele geçiren FETÖ üyeleri" denildi.

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Ankarada FETÖ operasyonu: Astsubaylık sınavı soruları çalan 12 kişi gözaltında
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2012'de yapılan Jandarma Astsubaylık Sınavı'nın sorularının, FETÖ/PDY üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Soruları alarak sınavı kazandığı belirlenen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. 11 kişi gözaltına alınırken, firari 1 kişi aranıyor

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