Ankara'da FETÖ operasyonu: Astsubaylık sınavı soruları çalan 12 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2012'de yapılan Jandarma Astsubaylık Sınavı'nın sorularının, FETÖ/PDY üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Soruları alarak sınavı kazandığı belirlenen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. 11 kişi gözaltına alınırken, firari 1 kişi aranıyor