Gündem Ankarada FETÖ operasyonu Eski Danıştay üyesi Kasım Davas yakalandı
ANKARA

Ankara'da FETÖ operasyonu: Eski Danıştay üyesi Kasım Davas yakalandı

FETÖ'nün sözde "Trabzon yargı sorumlusu" olduğu suçundan aranan eski Danıştay üyesi Kasım Davas, MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla Ankara'da lüks bir sitede yakalandı.

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FETÖ'cü Davas, arabayla kaçmaya çalışırken sitenin girişinde yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ'cü Davas, arabayla kaçmaya çalışırken sitenin girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

Firari FETÖ üyelerinin yakalanması için özel ekip kuran Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı ile yaptıkları koordineli çalışma sonrasında FETÖ üyesi eski Danıştay üyesi Kasım Davas'ın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesinde lüks bir sitede saklandığını tespit edildi.

Adresi belirledikten sonra polis ekipleri baskın yaptığı sırada, Davas, arabayla kaçmaya çalıştı.


8 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Sitenin girişinde polis ekipleri tarafından yakalanan Kasım Davas gözaltına aldı.

FETÖ itirafçısı eski Gemlik Kaymakamı Cahit Işık ifadesinde "Kasım Davas'ın Trabzon ilindeki hakim, savcı ve kaymakamların imamı olduğu ve kendileriyle ayda bir toplantı gerçekleştirdiğini anlatmıştı. Trabzon Yargı ve Kaymakamlar imamı olan Eski Danıştay üyesi Kasım Davas yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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