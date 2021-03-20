Ankara'da FETÖ operasyonu: Eski Danıştay üyesi Kasım Davas yakalandı

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Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'den çekilmesinin nedenleri 7 maddede sıralanıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Sözleşmeden çekilmenin temel sebepleri 7 başlık altında sıralanıyor. En önemi gerekçe ise milli ve manevi değerler, Türk aile yapısında LGBT propagandasının oluşturduğu rahatsızlığı gidermek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya atıf yaptığı geçmiş konuşmalarından birinde "Ne kadına şiddetle mücadelemizin zafiyete uğratılmasına ne de bir avuç marjinalin aile değerlerimizi zedelemesine izin veririz. Türkiye, bin yıllara dayanan medeniyet birikimiyle insanı ve insan onurunu yücelten, aileyi merkeze alan toplum dokusuyla uygun, özgün ve öncü metinler çıkarma potansiyeline sahiptir" ifadelerini kullanmıştı.