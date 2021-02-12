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Ankara'da FETÖ operasyonu: Hücre evinde yakalandılar

Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı.

Haber Merkezi İHA
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara’da gaybubet evinde yakalandı.
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara’da gaybubet evinde yakalandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonucunda “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranma kaydı bulunan, örgüt tarafından sadakati ve bağlılığı en üst sevide olarak kodlanan, ByLock kullanıcısı ihraç 1. Sınıf Emniyet Müdürü Abdullah E.’nin Etimesgut ilçesinde gaybubet evinde saklandığı tespit edildi.

Yapılan araştırmada zanlının örgüt içerisinde irtibat kurmak için yeni bir mesajlaşma programı geliştirerek örgüt sorumlusuyla buradan irtibat kurduğu, ailesinden ayrı olarak herhangi bir adres beyanında bulunmadığı ve evin örgüt tarafından yüksek güvenlikli ve kameralarla donatılmış olması nedeniyle tercih edildiği belirlendi.

  • Deşifre olmamak için ailesi de dahil kimseyi binaya getirmeyen zanlının ailesi ile çok sıkı tedbir uygulayarak buluştuğu ve bu gizli buluşma yöntemlerini ailesine de öğrettiği, eve giriş çıkış saatlerini sürekli değiştirdiği, tanınmamak için kılık ve kıyafetini değiştirdiği, mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmadığı ve aylık erzak alışverişi yaparak gündelik olarak ikametinden dışarı çıkmadığı belirlendi.

Alınan arama kararına istinaden adrese yapılan operasyonda eski Emniyet Müdürü Abdullah E. yakalanırken, evde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

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