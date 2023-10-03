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Ankara'da FETÖ soruşturmalarında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başkent Ankara'da FETÖ/PDY'nin sınav usulsüzlükleri ve mahrem yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturmalarda, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

09:53 . 3/10/2023 Salı
DHA
Arşiv

Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı ile ilgili soruşturmada, örgüt üyelerine soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 1 şüpheli belirlendi. Ayrıca 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve 2016 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarından usulsüzlükle geçen FETÖ/PDY mensubu 3 şüpheli tespit edildi. 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Ankara merkezli 2 ilde de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde yuvalanan, 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin de soruşturma yürütüldü. Kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen 1'i mahrem imam, 1'i ihraç edilmiş binbaşı, 8'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerini yakalama çalışmaları sürüyor.







#Ankara
#FETÖ
#operasyon
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