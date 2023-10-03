Ankara'da FETÖ soruşturmalarında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı ile ilgili soruşturmada, örgüt üyelerine soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 1 şüpheli belirlendi. Ayrıca 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve 2016 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarından usulsüzlükle geçen FETÖ/PDY mensubu 3 şüpheli tespit edildi. 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Ankara merkezli 2 ilde de eş zamanlı operasyon başlatıldı.