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ANKARA

Ankara'da FETÖ'nün firari emniyet müdürü yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Keçiören'deki hücre evine yapılan baskında firari emniyet müdürü M.E yakalandı.

Haber Merkezi AA
Branda ile çevrilen bölmede saksılar içinde hint keneviri ve uyuşturucu imal edilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Branda ile çevrilen bölmede saksılar içinde hint keneviri ve uyuşturucu imal edilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin hücre evine düzenlenen operasyonda firari 1'inci sınıf eski emniyet müdürü M.E. gözaltına alındı.

Branda ile çevrilen bölmede saksılar içinde hint keneviri ve uyuşturucu imal edilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi.
  • Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünde üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan 1'inci sınıf eski emniyet müdürleri M.Ö. ile M.E.'nin, örgütün gaybubet evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiklerini belirledi. Keçiören ilçesindeki binada iki ayrı gaybubet evine düzenlenen operasyonda M.E. gözaltına alınırken, M.Ö.'nün evde olmadığı tespit edildi. M.Ö.'nün evinde yapılan aramada uyuşturucu imal edilen özel bir alan tespit edildi.

Branda ile çevrilen bölmede saksılar içinde hint keneviri ve uyuşturucu imal edilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Branda ile çevrilen bölmede saksılar içinde hint keneviri ve uyuşturucu imal edilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi. Bunun üzerine firari şüphelinin evde bulunan oğlu gözaltına alındı. İki adreste yapılan aramalarda ele geçirilen örgüte ait dökümanlara el konuldu. İkisi de Bylock kullanıcısı olan eski emniyet müdürlerinden M.E. emniyete götürülürken, M.Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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