Ankara'da FETÖ'nün firari emniyet müdürü yakalandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Kadına şiddete karşı komisyonun ilk adımı atıldı

AK Parti, kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla hazırladığı önergeyi TBMM Başkanlığı'na sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Samsun'da eski eşi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen ve infiale neden olan kadına şiddet olayına da değinerek, "Samsun'da yaşanan hadisede asla haklılık payı olamaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Tekrar yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız" ifadelerini kullanmıştı.