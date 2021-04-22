Ankara'da FETÖ'nün gaybubet evlerine eş zamanlı operasyon: 11 kişi gözaltında

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Türkiye günlerce onu konuşmuştu: 'Süt banyosu' rezaletini 'şaka amaçlı' çekmişler

Konya'da süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un 'içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan 2'şer yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Sanıklar şaka amaçlı video çektiklerini belirterek beraatlerini isterken, mahkeme başkanı, iş yerinde çalışan bir kişinin tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.