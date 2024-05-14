Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması: 48 gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 7'si ihraç subay, 1'i halen görevde, 1'i emekli, 1'i ihraç olmak üzere 3 astsubay, 2'si ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i halen görevde olmak üzere 7'si mahrem imam toplam 19 şüpheli belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 24 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.