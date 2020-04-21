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Ankara’da hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldular

Ankara’nın Keçiören ilçesinde karşı şeride geçerek takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Merkezi İHA
Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.
Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Selçuk D. yönetimindeki 06 HC 2878 plakalı otomobil, Keçiören’den Dışkapı istikametinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.

Araç hurdaya döndü.

Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak kurtuldular

Çarpmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobil ters döndü. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Selçuk D. ile yolcu Metin Can K. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.

Olay yerinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Selçuk D., Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mehmet Can K. ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara’da hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldular
FOTOĞRAF 8
Title
Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi.
Title
Selçuk D. yönetimindeki 06 HC 2878 plakalı otomobil, Keçiören’den Dışkapı istikametinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.
Title
Çarpmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobil ters döndü.
Title
Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Selçuk D. ile yolcu Metin Can K. ağır yaralandı.
Title
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Title
Olay yerinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Selçuk D., Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mehmet Can K. ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Title
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Title
Ankara’da hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldular
Ankara'nın Keçiören ilçesinde karşı şeride geçerek takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.
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