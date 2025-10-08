Yeni Şafak
Ankara’da ilginç kaza: Araç ATM’ye girdi sürücü yaralandı

13:448/10/2025, Çarşamba
DHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, banka ATM'sinin içine girdi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Feci kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki banka ATM'sinin içine girdi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. ATM'nin içinde sıkışan otomobil de çekici ile çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Ankara
#trafik
#kaza
