Esnaf, kazada yaralanan yaya ıslanmasın diye şemsiye açtı, üstüne mont örttü

14:117/10/2025, Salı
DHA
Edirne’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı Nurgül Çemberli (56), yaralandı. Kuvvetli yağışın etkisini sürdürdüğü kentte, çevredeki esnaf, ambulans gelene kadar Çemberli’nin ıslanmaması için şemsiye açıp, üstüne mont örttü.

Kaza, öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Nurgül Çemberli’ye R.Ç. idaresindeki 34 BAG 11 plakalı otomobil çarptı. Yere yığılan Çemberli yaralandı, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kuvvetli yağışın etkili olduğu anlarda, kazayı gören bölge esnafı, yaralanan Çemberli’nin ıslanmaması için şemsiye getirip, üşümemesi için de üstüne mont örterek başında bekledi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çemberli, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü R.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Kaza
#Edirne
#esnaf
