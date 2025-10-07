Traktör faciası: Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, Özel Bahşiş Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Ramazan El M., izinsiz olarak aldığı traktörle araziye çıktı. Sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Ramazan El M.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.