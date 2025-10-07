Yeni Şafak
Traktör faciası: Olay yerinde hayatını kaybetti

20:317/10/2025, Salı
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mersin'de bir sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Özel Bahşiş Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Ramazan El M., izinsiz olarak aldığı traktörle araziye çıktı. Sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Ramazan El M.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



#Mersin
#Kaza
#Traktör
