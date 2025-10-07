Mersin'de 4 yıl önce gömülmüştü: Boyu tam 14 metre! Fin balinasının iskeleti topraktan çıkarılıyor

Toros, iskeletin MEÜ Deniz Canlıları Müzesi'nde sergileneceğini belirterek, şöyle konuştu:





"Mersin, tarih ve kültürel miras anlamında önemli bir kent. Aynı zamanda denizlerinden dağlarına, kıyılarından ormanlarına kadar önemli biyoçeşitliliğe sahip bir şehir. Bu anlamda biyoçeşitliliği ve kültürel mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak anlamında da önemli çalışma yürütüyoruz. Çene kemiği, kafatası, göğüs ve kuyruk omurları da dahil olmak üzere iskeletin çıkarılması hem akademik çalışmalar hem de sergilenmesi anlamında önemli bir çalışma. Şaşırtıcı ve bilim anlamında önemli katkı sunacağını, görülmeyi arzu edilecek, şehrimize önemli katkısı olacağını düşündüğümüz bir çalışma olmuş."