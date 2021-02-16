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ANKARA

Ankara'da kar hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da kar hayatı olumsuz etkiledi: Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Ankara'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi aştı.

Haber Merkezi DHA
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlemler alındı.
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlemler alındı.

Ankara'da dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi aştı. Sabah saatlerinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekti. Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, ulaşımda da aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Özellikle ara sokaklarda soğuk hava ile birlikte buzlanma meydana geldi. Bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği, yarından itibaren de soğuk havanın etkili olacağı belirtildi.

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