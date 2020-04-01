Gündem Ankarada karantinaya alınan 2 bin 25 kişi tahliye edildi
ANKARA

Ankara'da karantinaya alınan 2 bin 25 kişi tahliye edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Suudi Arbistan'dan dönen ve 15 Mart'ta Ankara'nın Gölbaşı ile Haymana ilçelerinde bulunan öğrenci yurtlarında karantinaya alınanlardan 2 bin 25'i tahliye edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Karantina altında tutulan vatandaşlar, Ankara içerisinde farklı ilçelere ve 53 şehre otobüslerle tahliye edildi. Halen yurtta kalan 600 kişinin de tahliye hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi.

Bu arada karantinada bulunan 60 yabancı uyruklu ise Gölbaşı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdundan, İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurduna nakledildi.

Türkiye genelinde 21 ilde 53 belde, köy ve mezra karantinaya al​ındı
FOTOĞRAF 22
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Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyü de karantinaya dahil edildi. Köyde koranavirüs (covid-19) vakası görülmesi üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu tedbir amacıyla köyün karantinaya alınmasına karar verdi.
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Böylece Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı da 9 oldu
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Batman'ın Sason ilçesinde bir köy ve ilçe merkezindeki 3 adres karantinaya alındı.
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Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı, Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Van’ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması için içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda torbaları 406 aileye ulaştırıldı.
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Malatya'nın Darende, Hekimhan, Arapgir ilçesindeki 3 mahalle ve Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Kütahya’nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 hanelik Yeşildere köyü karantinaya alındı.
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Bartın'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Hasankadı beldesinde, giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altında tutulmaya devam ediliyor.
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Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle yaşlı kadının hayatını kaybettiği Fındıklı köyü 24 Mart günü itibarıyla karantinaya alındı. Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyü de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi Muhtarı Ferat Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldığı mahallede giriş ve çıkışları yasakladı.
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Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyü, İstanbul’dan gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine alınan kararla giriş çıkışlar kapatıldı.
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Rize'nin Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinde karantina uygulaması başlatıldı.
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Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
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Kars’ta 3 köy ve 1 belde, korona virüs kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş-çıkış yasaklandı.
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Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı 3 köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ketenlik köyü, bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 100 nüfuslu Aliözü köyünde sessizlik hakim. Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyünün de karantina altına alındığını açıkladı.
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Bayburt’ta Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alınan Çanakkale Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü.
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Yozgat merkeze bağlı Derbent köyü yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Yukarıkarahacılı köyü de karantinaya alındı.
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Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu.
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Muş’ta 3 köy karantinaya alındı.
Türkiye genelinde 21 ilde 53 belde, köy ve mezra karantinaya al​ındı
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Valilik kararlarıyla bazı illerin ilçelerindeki mahalle ve köylerde karantina uygulaması başladı. Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyünden geldi. Son olarak Muş ve Bulanık ilçesine bağlı 3 köyün karantinaya alınması ile Türkiye genelinde 21 ilde 53 belde, köy ve mezra karantinaya alınmış oldu.



Umreden dönen ve Ankara dışında ikamet eden 1800 kişi ile Ankara'da yaşayan 225 kişi, evlerine gönderildi.

Bu kişiler İçişleri Bakanlığının belirlediği toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesi kurallarına dikkat edilerek taşındı.

Tahliye çalışmaları kapsamında karantina bölgesinden ayrılan tüm araçların Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği öğrenildi.

Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarında boşalan odaların ise temizlenip dezenfekte edildiği, kapılarının kilitlenerek steril halde tutulduğu öğrenildi.

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