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Ankara'da korkunç kaza: Otobüs şarampole devrildi çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

16:16 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:38 - 11/03/2024 Pazartesi
DHA
Ankara'da korkunç kaza
Ankara'da korkunç kaza

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Ankara'nın Temelli ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Beyobası Mahallesi yakınlarında Bülent A. idaresindeki 06 BU 2080 plakalı "526" hat numaralı EGO otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.



#Ankara
#Sincan
#kaza
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