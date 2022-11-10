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ANKARA

Ankara'da korkunç olay: Bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Ankarada korkunç olay: Bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu
Ankara’da bir evde 5 Afgan bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Bir hafta önce öldürüldüğü belirlenen 5 kişi için soruşturma başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayının, cumhuriyet savcılarınca soruşturulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Altındağ ilçesindeki bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olayın cumhuriyet savcıları nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Edirne'de 227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
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Edirne'de 227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
Türkiye'ye farklı tarihlerde yasa dışı yollardan giriş yapan ve Avrupa'nın farklı ülkelerine gitmek isterken Edirne'de yakalanan 227 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin, Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Burada jandarmanın güvenlik önlemleri alınarak otobüslere bindirilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 227 göçmen, charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

İran sınırında Afgan anne donarak öldü iki çocuğu son anda kurtarıldı
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İran sınırında Afgan anne donarak öldü iki çocuğu son anda kurtarıldı
Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde Afgan kadın, iki çocuğu ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, dondurucu soğuğa dayanamayıp yaşamını yitirdi.

Annenin ayaklarının poşetle sarılı olduğu, çocuklarının ellerinde ise çoraplarının bulunduğu görülürken Van Valiliği, olayın Türkiye sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur köyünde gerçekleştiği ve kişilerin köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirtildi.


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