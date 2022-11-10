Ankara'da korkunç olay: Bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Bir hafta önce öldürüldüğü belirlenen 5 kişi için soruşturma başlatıldı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Valiliği, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayının, cumhuriyet savcılarınca soruşturulduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Altındağ ilçesindeki bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olayın cumhuriyet savcıları nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulduğu belirtildi.
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Açıklamada, olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.