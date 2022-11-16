Gündem Ankarada öldürülen beş Afganlının katil zanlısının Afganistana kaçtığı belirlendi
ANKARA

Ankara’da öldürülen beş Afganlının katil zanlısının Afganistan’a kaçtığı belirlendi

Ankara Altındağ'da, bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.’nin 9 Kasım’da Afganistan’a kaçtığı belirlendi.

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Haber Merkezi İHA
Ankara’da öldürülen beş Afganlının katil zanlısının Afganistan’a kaçtığı belirlendi
Foto/Arşiv

Ankara’da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.’nin 9 Kasım’da Afganistan’a kaçtığı belirlendi.

Afganistan’ a kaçtığı belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Katil zanlısının maktülleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

Ankara'da korkunç olay: Bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu
GÜNDEM
Ankara'da korkunç olay: Bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

NE OLMUŞTU?

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini buldu.

Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın yaşandığı evde, arbede yaşandığına dair iz bulunamadığı belirlendi.

Iğdır'dan Afganistan'a 483 düzensiz göçmen gönderildi
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Iğdır'dan Afganistan'a 483 düzensiz göçmen gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 483 düzensiz göçmen, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan ülkelerine geri gönderildi. Iğdır ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakalanan 483 düzensiz göçmen, yapılan işlemin ardından geri gönderme çalışması başlatıldı. Bu kapsamda İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. 20 ve 21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2 ayrı charter seferiyle 483 göçmen ülkelerine gönderildi.

İstanbul'daki terör saldırısını yapan kadın şüphelinin olay yerine geliş görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul'daki terör saldırısını yapan kadın şüphelinin olay yerine geliş görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin patlamadan önce olay yerine gelişi ve patlamanın ardından uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan ve patlamadan sonra yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu Alham Albashir'in patlamadan önce güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı.
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